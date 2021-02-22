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Москва

В России иностранные дипломаты начали прививаться «Спутником V» 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Иностранные дипломаты начали прививаться «Спутником V» в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве иностранные дипломаты начали делать прививки от коронавируса российским препаратом «Спутник V». В частности, сотрудники посольства Киргизии активно проходят вакцинацию, сообщил временный поверенный в делах Киргизии в России Айдит Эркин, передает ТАСС.

«Как только получили ноту от МИД России, сразу начали списки составлять. И мы благодарны российской стороне за то, что нам предоставили эту возможность бесплатно», — подчеркнул он.

Прививку от COVID-19 сделали все дипломаты, которые изъявили желание.

«Отзывы о "Спутнике V" хорошие, и другие страны его закупают. Я думаю, это правильное решение, что посольствам тоже предложили провакцинироваться», — заключил киргизский дипломат.

19 февраля МИД России разослало ноту во все иностранные посольства, находящиеся на территории Москвы, с предложением привить сотрудников от коронавируса «Спутником V». Речь идет о вакцинации 12 тысяч человек. Посольства стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки заинтересовались инициативой, некоторым сотрудникам даже дали выходной для похода в поликлинику. Прививка для иностранных дипломатов будет бесплатной.
«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.
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