В Госдуме назвали «словоблудием» заявление Байдена о России

Бальбек отметил, что подобные высказывания Байдена являются «просто словоблудием», которое рассчитано на подхалимов или завзятых должников таких, как Украина. Парламентарий подчеркнул, что Россия не собирается разоружаться в угоду НАТО или европейским странам. Он добавил, что страны альянса понимают, что в случае агрессии получат ответ от Москвы по всем направлениям.

Российский политик также заявил, что для Байдена страна должна быть либо холуем, либо вовсе не существовать, поэтому, по мнению президента США, России «нет места на этой земле».