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Москва

Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза «разорваны в клочья» 

РИА Новости 19 минут назад
Лавров: отношения России и Евросоюза «разорваны в клочья»
Фото: ТАСС
Нормальным отношениям России и Евросоюза мешает предвзятость, говоря словами бывшего президента США Барака Обамы, можно сказать, что они разорваны "в клочья", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Предвзятость (мешает ред.), по большому счету", — сказал Лавров в интервью "РБК ТВ".

Он отметил, что в мае 2019 года занимавший тогда пост главы МИД Испании Жозеп Боррель сказал, что Россия — старый враг Евросоюза, "снова заявляет о себе и снова представляет угрозу".
По словам Лаврова, российская сторона тогда переспросила его через протокольную службу, на что получила ответ, что Борреля не так поняли, и сказанное им — фигура речи.

"Но менталитет-то прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака. Когда я давал интервью В. Р. (Владимиру Рудольфовичу — ред.) Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший Президент США (Барак) Обама (правда, про российскую экономику), отношения разорваны "в клочья", — пояснил Лавров.

Министр иностранных дел России добавил также, что многие механизмы взаимодействия Москвы и Брюсселя были обрушены, например, как и Совет партнерства и сотрудничества, в рамках которого министр иностранных дел РФ и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности проводили обзор всего комплекса отношений.
Позиция России на протяжении многих лет в отношениях с ЕС откровенна и прозрачна, она заключается в том, что Москва выступает за взаимодействие с Брюсселем, но готова к возможному разрыву отношений при условии, что это будет выбор Евросоюза, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ. В ЕС комментировать это заявление также отказались, отметив, что слова главы МИД России и разъяснения Кремля "приняли во внимание".
Глава МИД РФ отмечал, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.
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Политика , Дмитрий Песков , Барак Обама , Жозеп Боррель , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ЕС , РБК
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