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Москва

В Кремле рассказали о построении плановой экономики 

Lenta.ru 1 час назад
В Кремле рассказали о построении плановой экономики
Фото: РИА Новости
Определенные элементы плановой экономики в России уже есть, это и нацпроекты, и национальные планы действий. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о реакции на западные санкции, передает ТАСС.
Представитель Кремля заметил, что при рассуждениях о построении плановой экономики следует отделять советский госплан от работы по плану в принципе.

«Проектный менеджмент это тоже в принципе плановая работа», — указал он.

18 февраля Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Григорием Рапотой призвал перестать «париться» по поводу экономического давления Запада. Он заявил, что является выходцем из советского времени, а значит, знает, что такое госплан и насколько он эффективен.
По мнению президента Белоруссии, Москва и Минск обладают таким научным потенциалом, что могут полностью себя обеспечить. После этого, уверен он, к союзу потянулись бы не только Казахстан и другие страны ЕАЭС, но и Украина.
В пятницу, 19 февраля, Лукашенко вылетел в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Пресс-служба белорусского президента указала, что темой для разговора станет совместное реагирование на возникающие вызовы, среди которых и военные. В свою очередь в Кремле сообщили о переговорах на тему стратегического партнерства, в том числе по торгово-экономической теме, и союзничества.
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники утверждал, что в первую очередь Минск намерен попросить о новом кредите в размере трех миллиардов долларов. Лукашенко хочет получить доступ к остаткам средств по кредитной линии, открытой на строительство Белорусской АЭС. Как отмечает издание, принципиальное решение о выдаче денег уже принято.
Кроме того, в ближайшие полгода Белоруссия должна получить последние 500 миллионов долларов из кредита на 1,5 миллиарда долларов, о котором Путин и Лукашенко договорились в сентябре прошлого года на фоне массовых протестов в республике.
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Политика , Дмитрий Песков , Григорий Рапота , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС , Минск , Москва
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