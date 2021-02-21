На пенсионную реформу наложили специальный гриф

В конце 2021 года станет ясно, какой будет обновленная пенсионная система России. Работа над соответствующим проектом ведется в секретном режиме. Так, по мнению экспертов, государство пытается защититься от негативной реакции общества. О болезненной теме для чиновников и для россиян — в материале «Профиля».

Чтобы никто не догадался

Как ожидается, 15 декабря Минфин внесет в правительство доработанный законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Это следует из плана законопроектной деятельности ведомства Антона Силуанова на 2021 год. Документ о будущем российских пенсий — единственный в списке, на который наложен гриф «секретно».

Таким образом, параметры новой системы остаются загадкой. Материалы Минфина говорят лишь о том, что россияне получат возможность формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода «за счет личных взносов» и «при стимулирующей поддержке государства».

Хроники перманентной реформы

Вот уже почти 20 лет власти пытаются настроить систему пенсионного обеспечения так, чтобы вышедший на заслуженный отдых человек сидел не только на государственном пособии.

В далеком 2002 году в России появилась обязательная накопительная компонента: часть средств из Фонда оплаты труда (ФОТ) работника, 6%, перечислялась в негосударственный пенсионный фонд . НПФ инвестировал полученные деньги в ценные бумаги. Чем эффективнее и удачнее оказывались инвестиции, тем большую пенсию мог бы получить клиент НПФ в будущем.

16% от ФОТ отправлялись в солидарную систему, то есть в общий котел, из которого государство распределяло выплаты всем, кто уже вышел на пенсию. Обязательную накопительную систему ввели с учетом ухудшения демографической ситуации в России: экономически активного населения становится меньше, пенсионеров — больше, а это значит, что один только солидарный механизм не сможет обеспечить достойные выплаты пенсионерам.

В 2014 году пенсионные накопления россиян заморозили. 6% от ФОТ стали перечислять в солидарную систему. С того момента работодатели отправляют 22% ФОТ на обеспечение нынешних пенсионеров. Иными словами, накоплениями россиян закрыли дыру в Пенсионном фонде России, за счет чего удалось сэкономить бюджетные средства. По словам министра финансов Антона Силуанова, деньги также пошли на антикризисные меры и на Крым . Год спустя вице-премьер Ольга Голодец заявила, что вернуть деньги в накопительную систему невозможно

В 2016-м Силуанов посоветовал россиянам копить на пенсию самостоятельно . Тогда же впервые заговорили об ИПК — индивидуальном пенсионном капитале. Новый механизм, разрабатываемый Минфином и ЦБ , предполагал, что гражданин в добровольном порядке будет перечислять до 6% своего заработка в НПФ. Финансирование солидарной системы при этом остается прежним — 22%.

Долго шли дискуссии о механизме присоединения к ИПК. Разработчики предлагали использовать автоподписку: молчание работника в таком случае расценивалось бы как согласие на перечисление денег в счет своей будущей пенсии, а чтобы отказаться, пришлось бы подавать специальное заявление. Президент России Владимир Путин выступил за исключительно добровольное присоединение к ИПК.

В середине 2017-го глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила , что законопроект об ИПК «находится в высокой стадии готовности». По ее словам, удобная и массовая система добровольных пенсионных накоплений необходима, чтобы сохранить рынок этих самых накоплений в условиях «ожидаемо вечной заморозки».

В октябре 2018-го в России подняли пенсионный возраст. Одно из обоснований очередной реформы звучит знакомо: сложная демографическая ситуация, пенсионеров становится все больше, работников — все меньше. Еще в сентябре Силуанов допускал, что ИПК заработает в 2020 году.

Но публичное обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала отложили , поделился информацией министр финансов. Причина — негативная реакция населения на повышение пенсионного возраста. «Очень тяжело шли пенсионные изменения», — пожаловался чиновник. Он понадеялся на то, что «сейчас страсти улягутся» и уже готовый законопроект об ИПК внесут в правительство.

Страсти улеглись к осени 2019-го. Но чиновники на всякий случай провели ребрендинг системы. Вместо ИПК россиянам предложили ГПП — гарантированный пенсионный продукт. Мнение президента учли: подключение к новой системе сделали строго добровольным.

Наконец в феврале 2021 года стало известно, что доработанный в секретном режиме законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе внесут в правительство 15 декабря.

Как именно ее назовут — ИПК, ГПП или будет использована какая-то другая аббревиатура из трех букв, — неизвестно. Понятно одно: от ФОТ работника придется отрезать еще несколько процентов вдобавок к солидарным 22%, чтобы увеличить будущие пенсионные выплаты.

Непопулярная тема

«После того резонанса, который имело в обществе повышение пенсионного возраста, правительство явно не хочет выводить больную тему на общественное обсуждение. Осенью пройдут парламентские выборы, и любые непопулярные предложения по пенсионной теме станут благодатной почвой для протестного голосования», — рассуждает о причинах секретности законопроекта аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Новая накопительная система — явно непопулярная тема, продолжает он. По словам Емельянова, не больше четверти россиян готовы дополнительно отчислять средства из своего заработка сверх обязательных взносов. «В обществе есть устоявшийся консенсус: государство обязано обеспечивать достойную старость всем — вне зависимости от того, какой реальный взнос в пенсионную систему сделал работник», — отмечает аналитик.

Проблема российской пенсионной системы заключается, по мнению Емельянова, в том, что у нее две взаимоисключающие цели. С одной стороны, она призвана обеспечить пенсии не ниже мирового стандарта. С другой — освободить бюджет от растущего бремени содержания пенсионеров.

«Это не удается сделать даже в тех странах, где средний заработок один из самых высоких в мире, например, в Японии и Германии. Россия ввела свою накопительную систему с опозданием на 10–15 лет. А затем заморозила ее, не дав шанса населению оценить преимущества обязательных накоплений. Люди выходят на пенсию, получая в среднем около 1 тыс. руб. в месяц из накопительной части. А могли бы получать до трети плюс к своей страховой части, если бы не пресловутая заморозка», — комментирует аналитик «Фридом Финанс».

Для разгона новой системы потребуется, по его оценке, еще 10–15 лет. Только тогда, увидев эффект на старшем поколении, молодые станут охотнее делать добровольные отчисления.

«Соответственно государственный бюджет сможет вздохнуть свободнее не раньше, чем через 30 лет, когда накопится критическая масса пенсионеров, сформировавших негосударственную пенсию. И это должны быть весомые цифры — хотя бы четверть от всех, кто уходит на заслуженный отдых», — прогнозирует Емельянов.

«Мне кажется, на проект поставили гриф «секретно», чтобы избежать сплетен и осуждения, основанных на вырванных из контекста частях закона», — соглашается финансовый советник Евгений Марченко

Учитывая негативный опыт прошлых попыток, эксперт не рассчитывает, что россияне массово включатся в новую систему. Однако со временем, по его мнению, при условии грамотной маркетинговой работы, «возможно, получится покрыть основную часть населения».