Путин подписал указ об изменениях в работе СПЧ 

Изменения касаются направлений работы правозащитного органа. В частности, в перечень вошли содействие развитию гражданского общества, защита личных, политических, экономических и трудовых, социальных, культурных, экологических прав и свобод человека. Кроме того, СПЧ будет обеспечивать защиту прав и свобод человека в виртуальном пространстве, за рубежом и в судебных органах.

Поправки также затронули полномочия Совета в области подготовки предложений главе государства по способствованию развитию институтов гражданского общества и привлечения граждан для участия в этих институтах. Таким образом, из законопроекта была исключена задача по расширению участия граждан в модернизации страны через передачу отдельных функций госорганов институтам гражданского общества.