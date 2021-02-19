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Путин подписал указ об изменениях в работе СПЧ 

News.ru 45 минут назад
Путин подписал указ об изменениях в работе СПЧ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, конкретизирующий направления работы Совета по правам человека при главе государства. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Изменения касаются направлений работы правозащитного органа. В частности, в перечень вошли содействие развитию гражданского общества, защита личных, политических, экономических и трудовых, социальных, культурных, экологических прав и свобод человека. Кроме того, СПЧ будет обеспечивать защиту прав и свобод человека в виртуальном пространстве, за рубежом и в судебных органах.
Поправки также затронули полномочия Совета в области подготовки предложений главе государства по способствованию развитию институтов гражданского общества и привлечения граждан для участия в этих институтах. Таким образом, из законопроекта была исключена задача по расширению участия граждан в модернизации страны через передачу отдельных функций госорганов институтам гражданского общества.
Как сообщал NEWS.ru, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что акция в поддержку Алексея Навального с фонариками оказалась непонятой россиянами. По его словам, популярность Навального начала падать, в основном из-за его циничного поведения на судебном процессе с ветераном Великой Отечественной войны.
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Александр Брод , Владимир Путин , Совет по правам человека
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