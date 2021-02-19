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В Крыму решили обратиться в Генпрокуратуру из-за водной блокады 

Вероника Полынина 1 час назад
В Крыму решили обратиться в Генпрокуратуру из-за водной блокады
Фото: РИА Новости
Глава крымского парламента Владимир Константинов намерен инициировать обращение в Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова, передает РИА «Новости».

«Я буду инициировать на ближайшем заседании обращение в Генпрокуратуры РФ о возбуждении дела по поводу нанесения Крыму многомиллиардного ущерба. Начнем с водной блокады и того ущерба, который мы понесли вынужденно. Это будет касаться как материальной части, так и уголовной», — заявил он на заседании парламента Крыма.

По словам Владимира Константинова, организаторы водной блокады не только наносят экономике полуострова многомиллиардный ущерб, но и хотят уничтожить крымчан как народ.

«Это попытка уничтожения нас как народа, попытка массового убийства и попытка геноцида. Именно так мы будем квалифицировать эти обвинения», — заявил глава парламента.

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году после присоединения Крыма власти Украины прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды, и были введены ограничения водоснабжения. На днях «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич, чей офис находится в Херсонской области, заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы «максимально исключить попадание воды» в Крым.
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Политика , Владимир Константинов , Антон Кориневич , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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