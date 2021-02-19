В Крыму решили обратиться в Генпрокуратуру из-за водной блокады 

Глава крымского парламента Владимир Константинов намерен инициировать обращение в Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова, передает РИА «Новости».
«Я буду инициировать на ближайшем заседании обращение в Генпрокуратуры РФ о возбуждении дела по поводу нанесения Крыму многомиллиардного ущерба. Начнем с водной блокады и того ущерба, который мы понесли вынужденно. Это будет касаться как материальной части, так и уголовной», — заявил он на заседании парламента Крыма.
По словам Владимира Константинова, организаторы водной блокады не только наносят экономике полуострова многомиллиардный ущерб, но и хотят уничтожить крымчан как народ.
«Это попытка уничтожения нас как народа, попытка массового убийства и попытка геноцида. Именно так мы будем квалифицировать эти обвинения», — заявил глава парламента.
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году после присоединения Крыма власти Украины прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды, и были введены ограничения водоснабжения. На днях «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич, чей офис находится в Херсонской области, заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы «максимально исключить попадание воды» в Крым.