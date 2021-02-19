В Крыму решили обратиться в Генпрокуратуру из-за водной блокады 

«Я буду инициировать на ближайшем заседании обращение в Генпрокуратуры РФ о возбуждении дела по поводу нанесения Крыму многомиллиардного ущерба. Начнем с водной блокады и того ущерба, который мы понесли вынужденно. Это будет касаться как материальной части, так и уголовной», — заявил он на заседании парламента Крыма.