В МИД приветствовали возвращение США в соглашение по климату

США в пятницу возвращаются в Парижское соглашение по климату по истечении 30 дней с подачи официального уведомления об этом, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена на сайте госдепа

"Мы приветствуем этот шаг", — заявили в российском дипведомстве.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин ранее заявил РИА Новости, что Москва открыта к диалогу с США по теме климата, надеется на деполитизированный подход. При этом он подчеркнул, что российская сторона ответственно подходит к вопросу борьбы с негативными последствиями изменения климата.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.