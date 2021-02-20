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В Москве заседания по двум делам Навального пройдут в один день 

Lenta.ru и ещё 2 19 минут назад
В Москве заседания по двум делам Навального пройдут в один день
Фото: РИА Новости
В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы состоятся заседания по двум уголовным делам учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом в пятницу, 19 февраля, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Вначале в 10:00 по московскому времени состоится выездное заседание Мосгорсуда, на котором будут рассмотрены жалобы Навального и его защиты на решение Симоновского суда столицы, который заменил ему условное наказание на реальный срок в 2 года и восемь месяцев лишения свободы по делу «Ив Роше».
Затем, в 14:00, состоится заседание по делу о клевете Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В начале заседания подсудимый выступит с последним словом.
16 февраля сообщалось, что Бабушкинский суд Москвы отложил на 20 февраля слушания по делу о клевете, в которой обвиняется Алексей Навальный. На процессе завершились прения сторон. Прокурор Екатерина Фролова попросила назначить подсудимому по совокупности преступлений 3,5 года лишения свободы и штраф 950 тысяч рублей.
По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.
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Политика , Ив Роше , Аделина Сотникова , Екатерина Фролова , Алексей Навальный , Иван Охлобыстин , Игнат Артеменко , Артемий Лебедев , Ульяна Солопова , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Мосгорсуд , Lenta.ru , Москва
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