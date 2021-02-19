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Сахалинского депутата лишили мандата после неприличных видео в TikTok. Сергей Булатов входил в райсобрание Томаринского городского округа от КПРФ

Как сообщила РИА Новости глава представительного органа Валентина Новикова, Булатов написал заявление по собственному желанию.

«Мы единогласно решили снять с него полномочия депутата», — сказала Новикова РИА Новости.

Скандал произошёл после того, как парламентарий выложил в соцсетях ролики, где он курил и пел нецензурные песни при детях. Сейчас это видео удалено.