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Москва

Сахалинского депутата лишили мандата после неприличных видео в TikTok 

Говорит Москва 36 минут назад
Сахалинского депутата лишили мандата после неприличных видео в TikTok. Сергей Булатов входил в райсобрание Томаринского городского округа от КПРФ.
Как сообщила РИА Новости глава представительного органа Валентина Новикова, Булатов написал заявление по собственному желанию.

«Мы единогласно решили снять с него полномочия депутата», — сказала Новикова РИА Новости.

Скандал произошёл после того, как парламентарий выложил в соцсетях ролики, где он курил и пел нецензурные песни при детях. Сейчас это видео удалено.
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Политика , Видео , Сергей Булатов , КПРФ , РИА Новости
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