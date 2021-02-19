Депутата Мосгордумы Локтева исключили из КПРФ

39-летнего депутата Моcгордумы Дмитрия Локтева исключили из КПРФ. Об этом заявил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Моего товарища и друга Дмитрия Локтева вчера исключили из КПРФ. Основная претензия к нему, озвученная в докладной записке, — голосовал против бюджета Москвы в 2019 году, когда горком рекомендовал проголосовать за или воздержаться, — написал Ступин в Facebook.

Во фракции КПРФ в Мосгордуме подтвердили эту информацию, депутата исключили решением Тушинского райкома КПРФ. Это не было согласовано с руководством МГК КПРФ или ЦК КПРФ, но устав партии позволяет провести такую процедуру. Исключённый депутат может подать жалобу в Контрольно-ревизионную комиссию МГК КПРФ. Его могут восстановить в партии, если будет установлено, что местное отделение КПРФ превысило свои полномочия, заявил пресс-секретарь фракции РИА Новости.