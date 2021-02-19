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Москва

Депутата Мосгордумы Локтева выгнали из КПРФ 

News.ru 30 минут назад
Депутата Мосгордумы Локтева исключили из КПРФ
Фото: Дмитрий Локтев/Facebook
39-летнего депутата Моcгордумы Дмитрия Локтева исключили из КПРФ. Об этом заявил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Моего товарища и друга Дмитрия Локтева вчера исключили из КПРФ. Основная претензия к нему, озвученная в докладной записке, — голосовал против бюджета Москвы в 2019 году, когда горком рекомендовал проголосовать за или воздержаться, — написал Ступин в Facebook.

Во фракции КПРФ в Мосгордуме подтвердили эту информацию, депутата исключили решением Тушинского райкома КПРФ. Это не было согласовано с руководством МГК КПРФ или ЦК КПРФ, но устав партии позволяет провести такую процедуру. Исключённый депутат может подать жалобу в Контрольно-ревизионную комиссию МГК КПРФ. Его могут восстановить в партии, если будет установлено, что местное отделение КПРФ превысило свои полномочия, заявил пресс-секретарь фракции РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, оппозиционный журналист и публицист Александр Невзоров уверен, что Валерий Рашкин в скором времени сместит Зюганова с поста лидера КПРФ. Ранее Рашкин заочно вступил в спор с главой компартии об отношении к несанкционированным акциям в поддержку блогера Алексея Навального. Он считает, что блогера осудили по политическим причинам, а митинги в том числе проходят против политических репрессий.
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Политика , Алексей Навальный , Валерий Рашкин , Александр Невзоров , Мосгордума , РИА Новости , Москва
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