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Песков раскрыл свое воинское звание 

Lenta.ru 39 минут назад
Песков раскрыл свое воинское звание
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков имеет звание старшего лейтенанта.
Эту информацию он раскрыл в ответ на соответствующий вопрос журналиста кремлевского пула, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Песков также ответил на вопрос, почему президент Владимир Путин до сих пор полковник, а не генерал. По его словам, звание наверняка заслужено президентом многократно, однако глава государства сосредоточен на рабочих вопросах. Он напомнил, что Путин не является кадровым офицером.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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