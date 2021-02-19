Для треш-стримеров решили придумать наказание в УК

Сенаторы представят в ближайшее время новый состав Уголовного кодекса (УК) РФ за втягивание граждан в рискованные треш-стримы с санкциями от штрафов до реальных сроков в случае наступления тяжких последствий. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"В ближайшее время мы сможем предложить принципиально новый состав УК РФ за незаконные действия треш-стримеров, которые понуждают своих потенциальных жертв к совершению рискованных действий, могущих повлечь причинение тяжкого вреда их жизни и здоровью", — сказала она.

Она добавила, что более подробная информация об этом может быть озвучена на очередном заседании специально созданной рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам, которое пройдет в Совфеде в пятницу.

Рукавишникова напомнила, что председателем рабочей группы является глава временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков , который ранее уже заявлял, что выработка подобного состава может остановить поток потенциально опасных для их участников треш-стримов.

"Определение конкретных санкций за втягивание граждан в рискованные треш-стримы — следующий логичный шаг. Мы готовы предложить экспертному сообществу для обсуждения достаточно широкий спектр возможных санкций: начиная от штрафов, если съемки не повлекли за собою тяжких последствий, и заканчивая реальными сроками, если в результате съемок подобные последствия наступили", — сообщила сенатор.

Выступая на пленарном заседании Совета Федерации в середине декабря, глава временной комиссии Алексей Пушков предложил законодательно запретить трансляции в интернете, в которых в прямом эфире демонстрируется насилие над людьми. В ответ на это выступление председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству к концу января представить свои предложения.

Смерть в прямом эфире

Одним из резонансных случаев стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay), в ходе которой умерла девушка. По данным следствия, потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу.

4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал 30-летнего блогера. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 3 февраля суд продлил еще на три месяца срок ареста блогера.