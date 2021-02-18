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Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств 

Газета.Ru 46 минут назад
Путин присвоил звания генералов 26 силовикам
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 26 сотрудникам силовых ведомств. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Пятеро военнослужащих Росгвардии стали обладателями воинских званий генерал-лейтенанта и генерал-майора. Еще трое сотрудников Росгвардии получили звания генерал-майора полиции.
Четверым сотрудникам МЧС России были присвоены звания генерал-майора, а заместителю министра Алексею Серко — генерал-лейтенанта.
Звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы получили восемь сотрудников МВД России. Замглавы этого министерства Виталию Шулике было присвоено звание генерал-полковника. Двоим сотрудникам ФСИН дали звания генерал-майора внутренней службы, еще одному — генерал-лейтенантом.
Заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов присвоили высшее специальное звание генерал-майора юстиции.
Вице-адмиралами стали Андрей Вернигор и Сергей Пинчук.
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Политика , Сергей Пинчук , Дмитрий Иванов , Владимир Путин , Росгвардия , МЧС , СКР , МВД , ФСИН
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