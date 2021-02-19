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Москва

МИД РФ исключил передачу Курильских островов Японии 

News.ru и ещё 6 1 час назад
МИД исключил передачу Курильских островов Японии
Фото: ТАСС
Россия не рассматривает возможность передачи островов Курильского архипелага Японии при заключении мирного договора между Москвой и Токио, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что этот вопрос закрыт и российская Конституция не позволяет возвращаться к обсуждению гипотетической передачи контроля над островами другому государству.

Уже нельзя [передать острова Японии] никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему [нельзя] каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

При этом Захарова подчеркнула, что в Москве заинтересованы в том, чтобы продолжать переговоры с Токио по вопросу заключения мирного договора между странами по итогам Второй мировой войны, подписание которого затянулось на три четверти века.

Мы готовы к переговорам. Мы их вели, всё время переговариваемся. А они (власти Японии. — NEWS.ru) всё как-то не отказываются, в том числе от наращивания взаимодействия с Соединёнными Штатами Америки по развёртыванию соответствующих систем у себя, например, противоракетных, — добавила представитель МИД.

Она выразила уверенность, что Москва и Токио способны развивать взаимовыгодные партнёрские отношения без выдвижения друг другу какие-либо условий.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство иностранных дел России направило Японии ноту, в которой подчеркнуло бессмысленность протестов против ведения российской стороной каких-либо мероприятий на южных Курильских островах.
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Комментарии 2
Политика , Япония и Россия , Передача Курил Японии , Курилы - Японии , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Москва , Сахалинская Область , США , Токио , Япония
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