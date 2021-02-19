МИД исключил передачу Курильских островов Японии

Она подчеркнула, что этот вопрос закрыт и российская Конституция не позволяет возвращаться к обсуждению гипотетической передачи контроля над островами другому государству.

Уже нельзя [передать острова Японии] никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему [нельзя] каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

При этом Захарова подчеркнула, что в Москве заинтересованы в том, чтобы продолжать переговоры с Токио по вопросу заключения мирного договора между странами по итогам Второй мировой войны, подписание которого затянулось на три четверти века.

Мы готовы к переговорам. Мы их вели, всё время переговариваемся. А они (власти Японии. — NEWS.ru) всё как-то не отказываются, в том числе от наращивания взаимодействия с Соединёнными Штатами Америки по развёртыванию соответствующих систем у себя, например, противоракетных, — добавила представитель МИД.

Она выразила уверенность, что Москва и Токио способны развивать взаимовыгодные партнёрские отношения без выдвижения друг другу какие-либо условий.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство иностранных дел России направило Японии ноту, в которой подчеркнуло бессмысленность протестов против ведения российской стороной каких-либо мероприятий на южных Курильских островах.