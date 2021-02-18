Путин продлил срок госслужбы Богданову и Грушко 

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверху установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел России Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел России Грушко Александру Викторовичу», — говорится в документе.