«То, что они держатся, то, что они действительно держатся за выгоду, а немцы прагматичные люди, это хорошо, это здорово… Для современного мира отстаивание собственных интересов — непозволительная роскошь. Для очень многих стран. И то, что Германия, по крайне мере на этом направлении, свою выгоду и свои интересы отстаивает, говорит о том, что это пример отстаивания своего суверенитета», — добавила она.