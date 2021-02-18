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Москва

Захарова прокомментировала позицию Германии по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 17 минут назад
Захарова: Россия достроит «Северный поток — 2»
Фото: РИА Новости
Германия в ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2» отстаивает свои интересы, это пример отстаивания своего суверенитета. Об этом в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube канале «Антонимы» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я исхожу из того, что сказал наш президент, что мы от своих планов не отказываемся и что мы его будем реализовывать… Есть и вторая сторона, второй партнёр в этом вопросе. Пока немцы говорят о том, что им это выгодно», — сказала она.

Она обратила внимание, что на Германию оказывается давление со стороны США «всеми возможными способами».

«То, что они держатся, то, что они действительно держатся за выгоду, а немцы прагматичные люди, это хорошо, это здорово… Для современного мира отстаивание собственных интересов — непозволительная роскошь. Для очень многих стран. И то, что Германия, по крайне мере на этом направлении, свою выгоду и свои интересы отстаивает, говорит о том, что это пример отстаивания своего суверенитета», — добавила она.

Отвечая на уточняющий вопрос, верит ли она в то, что Россия достроит «Северный поток — 2», Захарова заявила, что верит в это.

«Я в это верю. Я верю, что Европа, в частности ФРГ сохранит прагматику», — подчеркнула она.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по «Северному потоку — 2» не такими большими.
Осенью 2020 года глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что вопрос реализации проекта газопровода теперь является делом чести для Германии.
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Комментарии
Политика , Антон Красовский , Мария Захарова , Ангела Меркель , Сергей Лавров , МИД , Германия , США
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