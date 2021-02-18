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Москва

Лавров и Чавушоглу обсудили Сирию 

Газета.Ru 1 час назад
Лавров и Чавушоглу обсудили Сирию
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, во время которого политики обсудили ситуацию в Сирии. Об сообщил МИД РФ.

"Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы", — говорится в сообщении.

Политики также выразили готовность содействовать мирному разрешению конфликта в Сирии. Ранее российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии.
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Политика , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , МИД , Идлиб , Сирия
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