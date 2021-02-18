Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова 

"Имя Андрея Мягкова, его глубокие, яркие работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей", — говорится в сообщении.

Президент назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто его знал, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, преподавал и написал несколько книг, большую известность получил в качестве киноактера.