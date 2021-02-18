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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова 

ТАСС 53 минуты назад
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования супруге актера Андрея Мягкова, который умер в четверг на 83-м году жизни, Анастасии Вознесенской. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Имя Андрея Мягкова, его глубокие, яркие работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей", — говорится в сообщении.

Президент назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто его знал, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием.
Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, преподавал и написал несколько книг, большую известность получил в качестве киноактера.
Среди его наиболее известных работ — Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов). В общей сложности Мягков снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Лауреат Государственной премии СССР (1977 год, за роль в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!") и Государственной премии РСФСР (1979 год, за роль в фильме "Служебный роман").
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Комментарии
Политика , Федор Достоевский , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская , Иван Пырьев , Эльдар Рязанов , Владимир Путин
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