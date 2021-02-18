Захарова: Латвия запретила Соловьеву въезд на основании фейка

По ее словам, глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич в своем объяснении внесения журналиста в список нежелательных лиц использовал ложную информацию. Дипломат заявила, что министр «распространил фейк».

Захарова сообщила, что известие о включении Соловьева в данный список на основании обвинения в прославлении нацизма сперва показалась ей ложным. Она объяснила случившееся блокированием Ригой пакетов российских телеканалов. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что такая «политика отключения неугодных каналов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике привела к тому, что Ринкевич распространяет дезинформацию». У главы МИД Латвии «просто нет возможности посмотреть, он и придумывает чушь», указала Захарова.