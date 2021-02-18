МИД объявил о высылке эстонского дипломата

Москва высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии", — отметила она.
Захарова подчеркнула, что сотрудник российского посольства занимался вопросами культуры и образования — именно теми сферами, где сотрудничество между Москвой и Таллином еще сохраняется.
Посла Эстонии также вызвали в МИД и выразили ему протест из-за решения по поводу российского дипломата.