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Москва

Москва высылает эстонского дипломата 

РИА Новости 48 минут назад
МИД объявил о высылке эстонского дипломата
Фото: ТАСС
Москва высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии", — отметила она.

Захарова подчеркнула, что сотрудник российского посольства занимался вопросами культуры и образования — именно теми сферами, где сотрудничество между Москвой и Таллином еще сохраняется.
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Посла Эстонии также вызвали в МИД и выразили ему протест из-за решения по поводу российского дипломата.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Совет Федерации
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