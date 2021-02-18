Лавров встретится с главой МИД Афганистана 

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар посетит Россию 24-27 февраля, в ходе визита запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Визит главы МИД Афганистана запланирован на 24-27 февраля, в ходе него состоится встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отметила она.
"Предполагается обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических связей, а также вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане и проблематике противодействия угрозам терроризма и наркотрафика", — сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия уделяет особое внимание процессу национального примирения в Афганистане.
Новая международная встреча по содействию урегулированию конфликта в Афганистане может состояться до конца текущего месяца в Москве, заявил ранее в интервью Sputnik Afghanistan спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.