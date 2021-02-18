Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Косачев не исключил приостановки российского участия в работе ПАСЕ 

ТАСС и ещё 1 20 минут назад
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступил за сохранение членства России в Совете Европы, но не исключил приостановки российского участия в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Остаться в Совете Европы, но прекратить участвовать в парламентской ассамблее [Совета Европы]. Это будет шероховато и нас будут попинывать, но совершенно точно это возможно", — сказал Косачев в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в ответ на призыв одного из участников ток-шоу выйти из Совета Европы.

Он отметил, что большинство в Совете Европы составляют государства, входящие в Евросоюз и НАТО.

"Естественно, парламентарии из этих стран реализуют политику ЕС и НАТО в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы", — сказал сенатор.

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Косачев уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС, что речь идет не о выходе из ПАСЕ, а лишь о прекращении участия в ее работе российской делегации. По его словам, это вполне возможно. Парламентарий напомнил, что делегация РФ четыре года не принимала участие в работе ассамблеи.
В апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегация РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Ввиду неучастия в работе ПАСЕ Москва в 2017 году заморозила выплату своего взноса в Совет Европы.
26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы о том, что "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ.
ТАСС: последние новости
В Кремле посоветовали США больше думать о ситуации в Техасе, чем о "Северном потоке - 2" В Кремле посоветовали США больше думать о ситуации в Техасе, чем о "Северном потоке - 2" Песков назвал Украину недружественным России государством и "проектом западных стран" Песков назвал Украину недружественным России государством и "проектом западных стран" В Минюсте ответили на требование ЕСПЧ освободить Навального В Минюсте ответили на требование ЕСПЧ освободить Навального
Комментарии 57
Политика , Видео , Константин Косачев , ЕС , Совет Европы , Совет Федерации , НАТО , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
00:29
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
Происшествия
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
00:28
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение