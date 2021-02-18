"Остаться в Совете Европы, но прекратить участвовать в парламентской ассамблее [Совета Европы]. Это будет шероховато и нас будут попинывать, но совершенно точно это возможно", — сказал Косачев в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в ответ на призыв одного из участников ток-шоу выйти из Совета Европы.

НАТО. Он отметил, что большинство в Совете Европы составляют государства, входящие в Евросоюз

"Естественно, парламентарии из этих стран реализуют политику ЕС и НАТО в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы", — сказал сенатор.

Косачев уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС, что речь идет не о выходе из ПАСЕ, а лишь о прекращении участия в ее работе российской делегации. По его словам, это вполне возможно. Парламентарий напомнил, что делегация РФ четыре года не принимала участие в работе ассамблеи.

В апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегация РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Ввиду неучастия в работе ПАСЕ Москва в 2017 году заморозила выплату своего взноса в Совет Европы.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы о том, что "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ.