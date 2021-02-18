Песков назвал Украину недружественным государством 

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Песков напомнил о серьезной проблеме на юго-востоке Украины, с которой она пока не может или не хочет справиться путем выполнения минских договоренностей.

Как сообщал «Рамблер», с 2014 года Украина проводит военную операцию против непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».

Однако и после подписания соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.