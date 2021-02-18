Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Песков назвал Украину недружественным государством 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
Песков назвал Украину недружественным государством
Фото: РИА Новости
Украина не является для России дружественным государством. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Песков напомнил о серьезной проблеме на юго-востоке Украины, с которой она пока не может или не хочет справиться путем выполнения минских договоренностей.
Как сообщал «Рамблер», с 2014 года Украина проводит военную операцию против непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
Однако и после подписания соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Комментарии 12
Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
00:29
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
Происшествия
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
00:28
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
Происшествия В мире
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
02:46
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
Происшествия
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение