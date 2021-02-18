В Госдуме допустили введение четырехдневки 

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В 2019 году, как сообщал «Рамблер», на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе технологического прогресса рабочая неделя может стать четырехдневной. После этого эта тема широко обсуждалась на протяжении нескольких месяцев.

«Эта идея, безусловно, не похоронена», — заявил сегодня Исаев в ходе брифинга.

Он назвал сокращение рабочего времени магистральным путем развития человечества, а также выразил уверенность, что это должно будет сопровождаться увеличением размера заработных плат.

При этом депутат высказал мнение, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствий разговоры о четырехдневке не очень своевременны.