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Москва

В Госдуме допустили введение четырехдневки 

Артём Кульша 1 час назад
Идея сокращения рабочей недели до четырех дней не похоронена. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе технологического прогресса рабочая неделя может стать четырехдневной. После этого эта тема широко обсуждалась на протяжении нескольких месяцев.

«Эта идея, безусловно, не похоронена», — заявил сегодня Исаев в ходе брифинга.

Он назвал сокращение рабочего времени магистральным путем развития человечества, а также выразил уверенность, что это должно будет сопровождаться увеличением размера заработных плат.
При этом депутат высказал мнение, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствий разговоры о четырехдневке не очень своевременны.

«На сегодняшний день на первый план выходят другие задачи защиты законных прав и интересов работников», — убежден он.

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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума
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