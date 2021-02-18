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Москва

Кремль посоветовал США подумать о Хьюстоне и Техасе 

ИА Regnum и ещё 8 42 минуты назад
В Кремле советуют властям США меньше интересоваться «Северным потоком — 2». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться «Северным потоком — 2» и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением [данных территорий]», — сказал Песков.

По его словам, в вопросе обеспечения теплом данных американских территорий «газ бы не помешал».
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , США
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