Кремль посоветовал США подумать о Хьюстоне и Техасе 

«Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться «Северным потоком — 2» и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением [данных территорий]», — сказал Песков.