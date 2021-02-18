Аксенов: водоснабжение Крыма будет обеспечено без Украины

Устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины , а жителей полуострова не волнует "бандеровская самодеятельность" на сопредельной территории. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов

Глава региона отметил, что подобные работы — попытка украинских "чиновников из виртуальных ведомств найти способы попилить тощий бюджет своей страны".

"Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская "самодеятельность" на сопредельной территории абсолютно не волнует", — написал Аксенов в Facebook.

При этом он подчеркнул, что водная блокада является актом государственного терроризма, который направлен против всего населения полуострова, а те, кто виновен в организации этого всего, должны понести наказание, заключил глава.