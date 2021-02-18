Аксенов: водоснабжение Крыма будет обеспечено без Украины

Устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины, а жителей полуострова не волнует "бандеровская самодеятельность" на сопредельной территории. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее так называемый представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич написал в Facebook, что на Украине планируют укрепить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, чтобы максимально исключить попадание воды на полуостров.
Глава региона отметил, что подобные работы — попытка украинских "чиновников из виртуальных ведомств найти способы попилить тощий бюджет своей страны".
"Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская "самодеятельность" на сопредельной территории абсолютно не волнует", — написал Аксенов в Facebook.
При этом он подчеркнул, что водная блокада является актом государственного терроризма, который направлен против всего населения полуострова, а те, кто виновен в организации этого всего, должны понести наказание, заключил глава.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу. После вхождения Крыма в состав России Украина перекрыла канал. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что водная блокада Крыма, организованная Украиной, нарушает европейские и международные конвенции. С середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд руб будут выделены из Резервного фонда. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.