Госсекретарь Союзного государства Рапота покинет свой пост

«Просто у меня же был обозначен срок, и вот он истекает. Поэтому я готовлюсь к этому. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — сказал Рапота журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом он заявил, что его сердце «остается здесь — в сфере российско-белорусских отношений».

Рапота уточнил, что ждет официального подтверждения окончания своих полномочий. «Во всяком случае, я так информирован»", — сказал он.