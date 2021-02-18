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Госсекретарь Союзного государства покинет свой пост 

Lenta.ru 2 часа назад
Госсекретарь Союзного государства Рапота покинет свой пост
Фото: РИА Новости
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота покинет свой пост. Об этом 18 февраля сообщает «Sputnik Беларусь».

«Просто у меня же был обозначен срок, и вот он истекает. Поэтому я готовлюсь к этому. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — сказал Рапота журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом он заявил, что его сердце «остается здесь — в сфере российско-белорусских отношений».
Рапота уточнил, что ждет официального подтверждения окончания своих полномочий. «Во всяком случае, я так информирован»", — сказал он.
Рапота занимает пост госсекретаря Союзного государства с декабря 2011 года. Он сменил Павла Бородина, который работал на этой должности с 2000-го.
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Политика , Григорий Рапота , Александр Лукашенко , Павел Бородин , ИА Sputnik
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