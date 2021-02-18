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Москва

Минск анонсировал встречу Путина и Лукашенко 

Павел Тиунов 35 минут назад
Александр Лукашенко заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля, сообщает БелТА. Белорусский лидер подчеркнул, что не собирается «ничего просить» у российского коллеги.
Лукашенко сделал заявление на встрече с госсекретарем Союзного российско-белорусского государства Григорием Рапотой. По его словам, он давно договорился с Путиным обсудить детали взаимовыгодного сотрудничества. При этом президент отметил, что диалог с Путиным не надо расценивать как попытку в очередной раз попросить помощи у Москвы.

«Нет, я не еду туда чего-то просить», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, он не собирается клянчить скидки на энергоносители, поскольку Россия устанавливает «уровень экономического сотрудничества».
В обратном, по его словам, уверены либералы, которые «отстали от чувствительных вопросов». Лукашенко добавил, что в Москве у него запланирована также встреча с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, с которым необходимо обсудить «животрепещущие» темы: обеспечения обороны, безопасности Белоруссии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что президенты России и Белоруссии на ближайших переговорах обсудят интеграцию стран и вопросы из «финансово-кредитной сферы». Источники «Коммерсанта» в российском правительстве в свою очередь заявили, что на этих переговорах Лукашенко может попросить у Москвы помощь на три миллиарда долларов.
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Владимир Макей , Григорий Рапота , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Совет безопасности РФ , Правительство РФ
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