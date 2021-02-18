Минск анонсировал встречу Путина и Лукашенко 

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Лукашенко сделал заявление на встрече с госсекретарем Союзного российско-белорусского государства Григорием Рапотой . По его словам, он давно договорился с Путиным обсудить детали взаимовыгодного сотрудничества. При этом президент отметил, что диалог с Путиным не надо расценивать как попытку в очередной раз попросить помощи у Москвы.

«Нет, я не еду туда чего-то просить», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, он не собирается клянчить скидки на энергоносители, поскольку Россия устанавливает «уровень экономического сотрудничества».

В обратном, по его словам, уверены либералы, которые «отстали от чувствительных вопросов». Лукашенко добавил, что в Москве у него запланирована также встреча с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым , с которым необходимо обсудить «животрепещущие» темы: обеспечения обороны, безопасности Белоруссии.