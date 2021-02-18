Захарова сочла требование ЕСПЧ по Навальному неприемлемым

«Мне это напоминает, как Швондер и команда пришли к профессору Преображенскому его уплотнять. Уровень законности и правовой дискуссии схожи с эпизодом из этого замечательного фильма и еще более замечательного литературного произведения», — отметила представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия-24».