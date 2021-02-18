Захарова сочла требование ЕСПЧ по Навальному неприемлемым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального из-под стражи. Она считает это вмешательством во внутренние дела России.
Захарова назвала заявление ЕСПЧ «элементом в кампании давления» на страну. Она сравнила сложившуюся ситуацию с эпизодом из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».
«Мне это напоминает, как Швондер и команда пришли к профессору Преображенскому его уплотнять. Уровень законности и правовой дискуссии схожи с эпизодом из этого замечательного фильма и еще более замечательного литературного произведения», — отметила представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ беспрецедентным и заведомо неисполнимым. Он добавил, что выполнение этого постановления противоречит российскому законодательству.
Напомним, адвокат Навального Ольга Михайлова направила обращение в ЕСПЧ. «Страсбургский суд принял решение на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ освободить Навального. Согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами РФ должна немедленно освободить Навального», — рассказала о решении суда юрист. Она подчеркнула, что решения по 39-му правилу ЕСПЧ исполняют все страны без исключения, его обжаловать невозможно