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Москва

В Минюсте ответили на требование ЕСПЧ освободить Навального 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального из-под стражи и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.

"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение", — заявил министр журналистам в среду.

"В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи", — подчеркнул он.
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Чуйченко отметил, что "осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы". "Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы ни чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона", — сообщил министр юстиции.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Константин Чуйченко , ЕСПЧ , Совет Европы , Минюст РФ , ФСИН
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