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Москва

ЕСПЧ потребовал освободить Навального 

РИА Новости 1 час назад
Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Алексея Навального, которому условный срок по делу о хищении у "Ив Роше" заменили реальным, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.

"Я получила письмо от ЕСПЧ, суд требует незамедлительного освобождения Навального", — сказала адвокат.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
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Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
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Политика , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Ольга Михайлова , ЕСПЧ , ФСИН , РИА Новости
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