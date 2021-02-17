Володин назвал Россию «последним островом свободы» 

"Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна, перечеркнули все, — сказал Володин в ходе заседания Госдумы. — Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Как на Украине нет свободных СМИ. Все оппозиционные СМИ позакрывали".