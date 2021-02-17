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Москва

Володин назвал Россию «последним островом свободы» 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Володин назвал Россию «последним островом свободы»
Фото: ТАСС
Россия является последним островом свободы в мире. Такое мнение высказал в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин, указав на проявления политической дискриминации в США, странах Прибалтики и на Украине.

"Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна, перечеркнули все, — сказал Володин в ходе заседания Госдумы. — Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Как на Украине нет свободных СМИ. Все оппозиционные СМИ позакрывали".

Председатель нижней палаты также упомянул об ограничениях в отношении российских СМИ в прибалтийских странах.

"В Прибалтике тоже взяли и ликвидировали. Тоже нет коммунистических движений — запрещено. Россия — последний остров свободы. И вы как представитель старейшей оппозиционной партии должны это знать", — добавил политик, обращаясь к одному из членов фракции ЛДПР.

Володин привел в пример еще одного депутата фракции ЛДПР Сергея Иванова, который часто выступает против инициатив "Единой России". "Мы ему право [высказаться] предоставили, проголосовали, и он свою позицию зафиксировал. И вот в этой свободной атмосфере мы сейчас с вами будем принимать решение о назначении членов Центральной избирательной комиссии", — заключил спикер Госдумы.
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Политика , Сергей Иванов , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , Центризбирком России , США
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