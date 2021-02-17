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Путин допустил введение продовольственных сертификатов 

News.ru и ещё 4 20 минут назад
Путин допустил введение продовольственных сертификатов
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций сообщил, что считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих.

Продовольственные сертификаты. Есть и плюсы, есть и определённые проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно, — цитирует РИА Новости Путина.

При этом он отметил, что сейчас введение продовольственных сертификатов «не так актуально, как было в разгар эпидемии».
Президент также оценил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу развития семейного предпринимательства, сказав, что и над этим можно подумать.
Как писал NEWS.ru, продовольственные сертификаты, введение которых предложили в Общественной палате, не имеют ничего общего с карточками времён дефицита. Об этом заявил ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сертификат будет выдаваться с номиналом, который человек сможет потратить по своему усмотрению. Но в отличие от стандартного предоставления денег, по сертификату можно будет потратить средства только на определённую группу товаров. Из этого списка исключён алкоголь, табак и другие подобные товары. Схожий механизм существует в торговых сетях, которые реализуют подарочные сертификаты.
Активное обсуждение инициативы связано с поручением президента РФ Владимира Путина решить проблему с ростом цен на базовые товары. Нилов отметил, что аналогичные меры применяются во многих государствах мира, включая высокоразвитые. Он привёл в пример программу Deutsche Tafel, созданную властями Германии для помощи малоимущим.
Законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малоимущим россиянам готовится в Госдуме. Авторы инициативы предлагают оказывать такого рода помощь всем совершеннолетним россиянам, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Номинал сертификата предлагается установить в размере 25% от прожиточного минимума.
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Политика , Владимир Жириновский , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Общественная палата России , Госдума , ЛДПР , РИА Новости
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