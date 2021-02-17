Госдума приняла закон о предвыборной агитации в интернете 

«Мы предлагаем действие норм и положений существующего законодательства распространить также на агитацию в интернете. Наше глубокое, что в том, что касается агитации, изготовлении и распространения агитационных материалов, а также информации, должны регулироваться одними законами и одними нормами. Не может быть часть агитации в одних случаях регулироваться законом, а другая часть быть вне закона», — заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).