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Госдума приняла закон о предвыборной агитации в интернете 

ИА Regnum 36 минут назад
Госдума приняла закон о предвыборной агитации в интернете
Фото: РИА Новости
Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, вводящий правила предвыборной агитации в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Мы предлагаем действие норм и положений существующего законодательства распространить также на агитацию в интернете. Наше глубокое, что в том, что касается агитации, изготовлении и распространения агитационных материалов, а также информации, должны регулироваться одними законами и одними нормами. Не может быть часть агитации в одних случаях регулироваться законом, а другая часть быть вне закона», — заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

ЦИК России наделяется правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов, в том числе в интернете.
Кроме того, устанавливается механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий на нарушения правил агитации в интернете. Вводятся такие меры, как блокировка.
Ограничение доступа к информационным ресурсам, на которых размещены агитационные материалы, вводится не ранее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов, референдума и оканчивается по истечении пяти дней со дня определения результатов соответствующих выборов, референдума.
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Политика , Ольга Савастьянова , Роскомнадзор , Единая Россия , Госдума , Центризбирком России , ИА REGNUM
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