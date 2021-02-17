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Москва

Путин раскритиковал лозунг «Россия для русских» 

Lenta.ru и ещё 5 46 минут назад
Путин раскритиковал лозунг «Россия для русских»
Фото: РИА Новости
Лозунг «Россия для русских» только вредит русским, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, которая проходит в формате видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 февраля.

«Пещерный национализм вредит России», — отметил глава государства.

По словам Путина, в целях сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку.
В 2018 году российский лидер уже предостерегал от развития страны в сторону пещерного национализма. Тогда же он заявил, что выступает за здоровый национализм, когда все 160 этносов, проживающих на территории России, должны укреплять свою идентичность. Он подчеркнул, что поливание грязью представителей других этносов может привести к развалу страны.
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В июне 2014 года Путин заявил, что власти не намерены поддерживать концепцию российского национализма, а также возрождать империю.
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Политика , Владимир Путин , Госдума
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