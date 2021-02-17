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Москва

Россия сократила экспорт по секретным статьям из-за пандемии 

News.ru и ещё 1 11 минут назад
Россия обновила рекорд по экспорту несырьевых товаров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Почти на 16% упал секретный экспорт из России в 2020 году из-за пандемии. В закрытые статьи таможенной статистики обычно входит военная промышленность, в том числе вооружения и техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы. Страна недополучила около двух миллиардов долларов доходов.
На фоне коронавирусных ограничений Россия не смогла вовремя осуществить поставки ряду иностранных заказчиков, пишет РБК. Издание проанализировало данные Федеральной таможенной службы (ФТС) под кодом SSSS, который обозначает закрытые статьи.
Так, в 2019 году на подобных заказах страна заработала 13,6 млрд долларов, а в 2020-м — только 11,48 млрд
Однако по одной из экспортных статей в январе–сентябре минувшего года объём поставок увеличился: гражданских и военных самолётов Россия продала на 35% больше, чем годом ранее. Заработав на этом 3,83 млрд долларов.
Американские сенаторы от Демократической партии разрабатывают законопроект, направленный против российской зенитной ракетной системы С-400. Он предусматривает запрет на продажу нового истребителя F-35 странам, закупившим С-400 и другое оружие, которое может представлять опасность для этого самолёта, писал ранее NEWS.ru.
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Комментарии 1
Политика , Демократическая партия США , Федеральная таможенная служба , Китай , Нидерланды , Турция
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