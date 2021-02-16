Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции 

"Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений. Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились. В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага", — считает посольство.