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Москва

Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции 

РИА Новости 33 минуты назад
Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции
Фото: РИА Новости
Заявление парламента Эстонии в защиту гражданских свобод в России добавило негатив в отношения между двумя странами, сообщила во вторник пресс-служба российского посольства в Таллине.
Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".
Посольство напомнило, что президент России Владимир Путин, выступая на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", заявил, что "нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков, а смотреть в будущее".
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Дипмиссия РФ отметила, что формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дает шанс на переход именно к такой логике действий, на восстановление контактов с целью решения накопившихся проблем.

"К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы", — говорится в документе.

Российские дипломаты обратили внимание, что "данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями".

"Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений. Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились. В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага", — считает посольство.

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Политика , Владимир Путин , ЕС
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