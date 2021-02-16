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В Совфеде диагностировали у генсека НАТО «спутанное сознание» 

Газета.Ru и ещё 1 29 минут назад
В Совфеде диагностировали у генсека НАТО «спутанное сознание»
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что генсек НАТО Йенс Столнтенберг, судя его высказываниям о взаимоотношениях альянса с Россией, страдает «спутанным сознанием». Об этом он сказал в эфире радио НСН.
Климов подчеркнул, что Россия не создает никаких антиевропейских блоков, не расширяется к их границам, не называет никого противником, не назначает ответственных за изменение политического строя в других странах. В связи с этим он посоветовал Столнтенбергу внимательно посмотреть в зеркало.

«Но для этого надо, чтобы у него было зрение хорошее и присутствовали элементы совести», — добавил сенатор.

По его словам, российская сторона сможет дать отпор «любом агрессору в любой момент с любой стороны», ведь у государства хватает сил и средств.
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Политика , Андрей Климов , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , НАТО , Германия , Москва , Мюнхен
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