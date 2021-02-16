В Крыму сочли план Украины по «возвращению» полуострова бессмысленным 

"Все их очередные планы бессмысленны. Никто и никогда не станет всерьез пытаться претендовать на часть территории России. Все уже давным-давно воспринимают Крым как законную российскую территорию, поэтому Украине пора выстраивать добрососедские отношения, а не устраивать политический цирк", — считает Гемпель.