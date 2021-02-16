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В Крыму сочли план Украины по «возвращению» полуострова бессмысленным 

Газета.Ru 18 минут назад
В Крыму сочли план Украины по «возвращению» полуострова бессмысленным
Фото: РИА Новости
Украинские власти планируют "вернуть" Крым путем привлечения международных организаций, но это бессмысленно и напоминает политический цирк. Об этом заявил РИА "Новости" глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Он назвал все планы Украины по возвращению полуострова бессмысленными, так как "каждый разумный политик" понимает, что не стоит идти против России, ведь это "сродни выстрелу себе в ногу".

"Все их очередные планы бессмысленны. Никто и никогда не станет всерьез пытаться претендовать на часть территории России. Все уже давным-давно воспринимают Крым как законную российскую территорию, поэтому Украине пора выстраивать добрососедские отношения, а не устраивать политический цирк", — считает Гемпель.

Парламентарий от лица крымчан заявил, что на полуострове необходимо обеспечить безопасность границы из-за "дружелюбных соседей". В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России.
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Политика , Юрий Гемпель , ЕСПЧ , РИА Новости , Республика Крым
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