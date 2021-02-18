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Мишустин назначил Поликашина временно исполняющим обязанности главы ФСС 

ТАСС и ещё 2 11 минут назад
Мишустин назначил Поликашина временно и.о. главы ФСС
Фото: ТАСС
Временно исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) России будет Алексей Поликашин. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Поликашин ранее занимал пост замглавы ФСС.
Решение связано с переходом прежнего руководителя Фонда социального страхования Андрея Кигима на должность главы Пенсионного фонда РФ, его назначение было утверждено Мишустиным 12 февраля. До этого Кигим в течение восьми лет возглавлял ФСС.
Экс-глава ПФР Максим Топилин был председателем правления Пенсионного фонда РФ с 23 января 2020 года. До этого с 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года он занимал должность министра труда и социальной защиты РФ в правительстве Дмитрия Медведева (переназначен на должность 18 мая 2018 года).
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Политика , Дмитрий Медведев , Михаил Мишустин , Максим Топилин , Андрей Кигим , Фонд социального страхования РФ , Пенсионный фонд РФ
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