Лавров ответил на призыв США осторожно относиться к «Спутник V» 

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Россия «никогда ни с кем не дружит против кого бы то ни было». Об этом пишет РИА Новости.
Лавров прокомментировал призыв администрации США с подозрением относиться к вакцине от коронавируса «Спутник V», чтобы исключить возможность попадания в «зависимость от России».
«Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально», — отметил министр иностранных дел.
Он также подчеркнул, что Россия «никогда ни с кем не дружит против кого бы то ни было».
«Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», — заявил дипломат.
Как сообщал «Рамблер», «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.