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Лавров ответил на призыв США осторожно относиться к «Спутник V» 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
Лавров ответил на призыв США осторожно относиться к «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Россия «никогда ни с кем не дружит против кого бы то ни было». Об этом пишет РИА Новости.
Лавров прокомментировал призыв администрации США с подозрением относиться к вакцине от коронавируса «Спутник V», чтобы исключить возможность попадания в «зависимость от России».

«Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально», — отметил министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что Россия «никогда ни с кем не дружит против кого бы то ни было».

«Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», — заявил дипломат.

Как сообщал «Рамблер», «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , Администрация США , РИА Новости
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