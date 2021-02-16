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Москва

Песков назвал недопустимым оскорбление ветеранов в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 29 минут назад
Песков назвал недопустимым оскорбление ветеранов
Фото: ТАСС
Оскорбление ветеранов в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя судебный процесс по обвинению Алексея Навального в клевете на участника Великой Отечественной войны.

«Оскорблять ветеранов в этой стране, по меньшей мере, нельзя», — сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Он отметил, что в стенах Российского военно-исторического общества, где происходила беседа Пескова с журналистами, это «играет особыми красками».
Отвечая на вопрос, как он выбирает определения для Навального, Песков заметил, что тот является осужденным и находится в СИЗО. «Вот, можно выбирать между сидельцем СИЗО и осужденным. Но в эти дни (он) еще и подсудимый — за оскорбление ветерана», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей.
Минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
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Комментарии 2
Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Игнат Артеменко , Российское военно-историческое общество , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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