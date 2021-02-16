Песков назвал недопустимым оскорбление ветеранов

«Оскорблять ветеранов в этой стране, по меньшей мере, нельзя», — сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Он отметил, что в стенах Российского военно-исторического общества , где происходила беседа Пескова с журналистами, это «играет особыми красками».

Отвечая на вопрос, как он выбирает определения для Навального, Песков заметил, что тот является осужденным и находится в СИЗО . «Вот, можно выбирать между сидельцем СИЗО и осужденным. Но в эти дни (он) еще и подсудимый — за оскорбление ветерана», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей.

Минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.