Песков: парад Победы в 2021 году точно состоится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году Парад Победы обязательно состоится, сообщает ТАСС. В этом вопросе, по его словам, никаких сомнений быть не может.

Песков, отвечая на вопрос, состоится ли парад в этом году 9 мая, затруднился с ответом. Тем не менее, он определенно дал понять, что памятное мероприятие обязательно будет организовано.

«То, что парад будет — это однозначно», — подчеркнул представитель главы государства.

Песков напомнил, что даже в 2020 году с его потрясениями парад состоялся, поэтому в проведении шествия в 2021 году можно быть уверенным на 100%.

В 2020 году, как сообщал «Рамблер», Парад победы состоялся 24 июня из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса. Москву посетили первые лица Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.