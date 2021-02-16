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Москва

В Кремле пообещали Парад Победы в 2021 году 

Павел Тиунов 16 минут назад
Песков: парад Победы в 2021 году точно состоится
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году Парад Победы обязательно состоится, сообщает ТАСС. В этом вопросе, по его словам, никаких сомнений быть не может.
Песков, отвечая на вопрос, состоится ли парад в этом году 9 мая, затруднился с ответом. Тем не менее, он определенно дал понять, что памятное мероприятие обязательно будет организовано.

«То, что парад будет — это однозначно», — подчеркнул представитель главы государства.

Песков напомнил, что даже в 2020 году с его потрясениями парад состоялся, поэтому в проведении шествия в 2021 году можно быть уверенным на 100%.
В 2020 году, как сообщал «Рамблер», Парад победы состоялся 24 июня из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса. Москву посетили первые лица Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.
9 мая 2020 года парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Минске провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер пришел к мнению, что пандемия коронавируса не должна помешать знаменательному событию.
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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