В МИД отвергли переговоры с США об обмене Уилана

Ранее адвокат американца Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что его подзащитного могут обменять на российского программиста, при этом он не уточнил имя россиянина.

"Не берусь судить, в связи с чем и на каких основаниях такого рода заявления делаются. Будучи представителем МИД, я могу со всей ответственностью вновь подтвердить то, о чем мы говорили многократно публично и о чем не раз сигнализировали американским официальным лицам в ходе контактов: что об обмене Пола Уилана на кого-либо из российских граждан, содержащихся в США, речь не идет", — заявил Рябков.

Он отметил, что Уилан осужден в РФ "по очень серьезной статье" и отбывает наказание.

"Американские представители прекрасно знают, что и как с ним происходит, родственники имеют соответствующую информацию. Это не сюжет для обмена", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, российская сторона готова рассматривать варианты обменов и варианты задействования соответствующих положений Конвенции Совета Европы 1983 года по передаче осужденных лиц.

"Об этом тоже говорилось многократно. И американцам на разных отрезках обсуждения этой темы передавались нами, что называется, перечни тех лиц, которые содержатся у нас и кого можно было бы рассмотреть в этом контексте, если американцы в этом заинтересованы. Но Уилан в эти перечни никогда не входил", — заявил Рябков.