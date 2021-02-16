Послания Путина Федеральному собранию в феврале не будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию ещё не спланировано и в феврале оно точно не состоится.

В феврале не было никаких планов, на февраль, — ответил Песков на вопрос журналистов о предполагаемой дате послания.

Он добавил, что дата всё ещё не определена, но когда появится конкретика — будет сделано заявление.

Как писал NEWS.ru, послание не просто текст, но целый сложный процесс, который включает в себя раздачу множества поручений от имени главы государства, контроль за выполнением которых по мере цифровизации системы госуправления становится всё более прозрачным и жёстким. Можно предположить, что международная тематика не станет коньком грядущего послания. Притом что при констатации необходимости укрепления суверенитета страны и защиты её коренных интересов в мире тон президентских заявлений будет, скорее, примирительным.

При этом все ждут от послания тезисов о прямой социальной поддержке населения. В информационном пространстве уже появилась информация о выделении на поддержку семей с детьми и решение демографических проблем и проблем возросшей безработицы 0,5 процента от ВВП. Говорили конкретно о 580 миллиардах бюджетных рублей. Правда, пока официальные лица таких расходов не допускают. Впрочем, это означает только одно: контрольные цифры и предложения, которые мы услышим в послании, всё ещё шлифуются.