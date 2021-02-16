Путин встретится с главами думских фракций 17 февраля 

"Да, могу, она действительно будет", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить такую встречу.

Президент в последний раз общался с лидерами думских фракций по видеосвязи в начале октября 2020 года. Нынешняя встреча, вероятно, станет последней перед посланием президента Федеральному собранию. В конце минувшего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что послание может быть оглашено в начале 2021 года.

В Кремле заявляют, что конкретный день и формат пока не определены, никаких решений по этому поводу еще нет. Между тем разные источники называли в качестве возможной даты конец февраля. Песков, однако, опровергал сообщения о том, что оглашение послания намечено на 23 или 24 февраля.