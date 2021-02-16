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Путин встретится с главами думских фракций 17 февраля 

РИА Новости и ещё 12 48 минут назад
Путин встретится с главами думских фракций 17 февраля
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин в среду проведёт встречу с руководством думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, могу, она действительно будет", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить такую встречу.

Президент в последний раз общался с лидерами думских фракций по видеосвязи в начале октября 2020 года. Нынешняя встреча, вероятно, станет последней перед посланием президента Федеральному собранию. В конце минувшего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что послание может быть оглашено в начале 2021 года.
В Кремле заявляют, что конкретный день и формат пока не определены, никаких решений по этому поводу еще нет. Между тем разные источники называли в качестве возможной даты конец февраля. Песков, однако, опровергал сообщения о том, что оглашение послания намечено на 23 или 24 февраля.
Как ожидается, главы парламентских фракций на предстоящей встрече с Путиным хотят говорить, преимущественно, о социальной политике. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует обсудить вызовы и риски, с которыми сталкивается Россия, работу правительства, проблемы образования и здравоохранения, вопросы продовольственной безопасности. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, как сообщалось, намерен поднять вопросы о необходимости возврата минимальной потребительской корзины, об индексации пенсий для работающих пенсионеров и обсудить несовершенство пенсионной системы в целом. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как ожидается, на встрече также затронет вопрос возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам.
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Комментарии 1
Политика , Геннадий Зюганов , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Справедливая Россия , Совет Федерации , КПРФ , ЛДПР
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