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Москва

Видео с Сечиным, удивившим Путина данными Роснефти 

Вадим Дроздов 1 час назад
15 февраля в Ново-Огарево прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Сечин рассказал, что "Роснефть" оказалась единственной в мире компанией из нефтегазового сектора, которая по итогам 2020 года оказалась в прибыли. Этим он сильно удивил Путина. Кроме этого основными тезисами Сечина в докладе стали такие аргументы, как "средняя зарплата в «Роснефти» превышает 80 тысяч рублей", "количество введенных за год в эксплуатацию скважин достигло 2,6 тысяч", "открыты три крупнейших месторождения — два в Карском море и одно на севере Таймыра".
Политика , Видео , Игорь Сечин , Владимир Путин , Роснефть
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