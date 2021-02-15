Эстония призвала ЕС разработать политику санкций против России 

"Европейский Союз должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами — США, Великобританией, и другими западными странами, чтобы совместно разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", — говорится в документе.