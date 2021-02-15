Эстония призвала ЕС разработать политику санкций против России 

Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.
За принятие заявления проголосовали 62 депутата, против — трое, один депутат воздержался. Не голосовали — 28, отсутствовали — 7. Всего в парламенте работает 101 депутат.
"Европейский Союз должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами — США, Великобританией, и другими западными странами, чтобы совместно разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", — говорится в документе.
Эстонские депутаты также призвали освободить всех лиц, задержанных на прошедших в городах России демонстрациях, и тех, кого они назвали политическими заключенными, в том числе Алексея Навального.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека. В рамках дела "Ив Роше" Страсбург отказался признавать дело политически мотивированным и не стал предписывать российским властям отменить приговор. ЕСПЧ пришел лишь к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.