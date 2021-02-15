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Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией 

ТАСС и ещё 1 16 минут назад
Президент Литвы выступил за диалог с Россией
Фото: РИА Новости
Президент Литвы Гитанас Науседа считает необходимым вести диалог с Россией. Об этом он заявил в понедельник литовскому телеканалу TV-3.

"Даже в таких условиях, как сейчас, диалог с Россией необходимо продолжать", — сказал он.

По оценке литовского лидера, в двусторонних отношениях есть требующие решения вопросы.

"Есть много вопросов, которые надо решать, и это можно делать необязательно на самом высоком политическом уровне", — отметил он.

В качестве иллюстрации глава Литвы привел ситуацию с вручением ему верительных грамот на прошлой неделе послом РФ Алексеем Исаковым.

"Наша встреча продолжалась 45 минут. Состоялся интересный разговор. Нечасто президент отводит столько времени беседе с послом зарубежной страны", — заявил Науседа.

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Одновременно он отметил, что Вильнюс не намерен отказываться от своих принципиальных установок в сфере внешней политики.

"Есть вещи, на которые мы, как сосед России, никогда не закроем глаза", — сказал Науседа.

В этом ключе он упомянул ситуацию на Украине, историю с Алексеем Навальным.
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Политика , В мире , Алексей Навальный , Алексей Исаков , ЕС , Вильнюс , Литва
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